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Eski Futbolcu Hasan Mert Köse Kaza Sonrası Hayatını Kaybetti

Eski Futbolcu Hasan Mert Köse Kaza Sonrası Hayatını Kaybetti
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Bursa'nın Orhangazi ilçesinde iki motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada, eski futbolcu Hasan Mert Köse hayatını kaybetti. Cenazesi düzenlenen törenle toprağa verildi.

BURSA'nın Orhangazi ilçesinde iki motosikletin kafa kafaya çarpıştığı kazada hayatını kaybeden eski futbolcu Hasan Mert Köse (25), gözyaşları içinde toprağa verildi.

Kaza, dün saat 22.30 sıralarında Tekke Mahallesi'nde meydana geldi. İlçe merkezine doğru giden Halil Altuntaş yönetimindeki 16 BLY 261 plakalı motosiklet, karşı yönden gelen Hasan Mert Köse idaresindeki 16 BKS 024 plakalı motosikletle kafa kafaya çarptı. Kazada iki sürücü yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından ambulansla Orhangazi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Hasan Mert Köse doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı.

Otopsi işlemlerinin ardından yakınları tarafından hastane morgundan Hasan Mert Köse'nin cenazesi, Hürriyet Mahallesi'ne getirildi. Daha önce Orhangazi Hürspor ve Orhangazi Gençlerbirliği formaları giydiği öğrenilen eski futbolcu Köse, Yavuz Sultan Selim Camisi'nde öğle vaktinde kılınan cenaze namazı sonrası yakınları ve eski takım arkadaşlarının gözyaşlarıyla Orhangazi İlçe Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
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