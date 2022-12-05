Eski Fenerbahçeli Ayew, Dünya Kupası'nda yaptığıyla küçük kızını hastanelik etti
Spor Haberleri
Eski Fenerbahçeli Andre Ayew'in kızı, yıldız futbolcunun Dünya Kupası'nda Uruguay'a karşı kaçırdığı penaltının ardından üzüntüden bayıldı. Maçın sona ermesiyle soluğu hemen hastanede kızının yanında alan Ayew, 7 yaşındaki çocuğunun sağlık durumunun iyi olduğunu söyledi.
2022 Dünya Kupası H Grubu'nda Gana'nın Uruguay'a 2-0 kaybettiği maçta yaşanan bir büyük ses getirdi. Eski Fenerbahçeli Andre Ayew, Uruguay karşısında penaltı kaçırırken o anlarda kızı hastanelik oldu.
PENALTI KAÇINCA KIZI FENALAŞTI
Karşılaşmada Gana adına Andre Ayew, 21. dakikada penaltı atışını değerlendiremedi. Bunun üzerine büyük üzüntü yaşayan Ayew'in kızı fenalaşarak bayıldı. Maçın ardından yıldız futbolcu soluğu hastanede aldı.
SAĞLIK DURUMU İYİ
Sosyal medyada Ayew'in hastanede olduğu bir fotoğraf paylaşılırken, "Andre Ayew, Uruguay'a karşı penaltıyı kaçırınca yere yığılan kızını görmek için stadyumdan doğruca hastaneye gitti. Oldukça korkutucuydu ama neyse ki, şimdi iyi durumda." ifadeleri kullanıldı.