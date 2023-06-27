Eski Fenerbahçeli, Aslan oluyor! Galatasaray asıl bombayı Icardi transferi olmazsa patlatacak

Mauro Icardi transferi için görüşmelerini sürdüren Galatasaray, alternatif isimlerle de dirsek teması kurdu. Sarı-kırmızılılar, eski Fenerbahçeli Vedat Muriqi'yi gündemine aldı. Mallorca'nın 20 milyon euro bonservis geliri beklediği Kosovalı golcünün geleceğinin ne olacağı merak konusu.

Süper Lig şampiyonu Galatasaray, yeni sezon için transfer çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Sarı-kırmızılılar son olarak gündemine Mallorca'da forma giyen eski Fenerbahçeli Vedat Mşuriqi'yi aldı.

MALLORCA'NIN BEKLENTİSİ 20 MİLYON EURO

Galatasaray'ın Icardi transferinin gerçekleşmemesi halinde alternatif olarak kadrosuna katmayı planladığı Muriqi için Mallorca, 20 milyon euro bonservis geliri bekliyor.

20 KEZ SKOR KATKISI VERDİ

Vedat Muriqi geçen sezon Mallorca formasını 37 maçta giydi. Kosovalı santrfor bu karşılaşmalarda 16 gol ve 4 asistlik performans gösterdi.