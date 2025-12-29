Haberler

Eski Fenerbahçeli basketbolcu Andrew Goudelock, Yunanistan'da gözaltına alındı

Güncelleme:
Yunanistan'ın Kolossos Rodou takımında oynayan eski Fenerbahçeli basketbolcu Andrew Goudelock, üzerinde esrar bulundurmaktan gözaltına alındı. Goudelock, Rodos Adası'nda karakolda tutulmakta ve savcılığa sevk edilecek.

Eski Fenerbahçeli basketbolcu Andrew Goudelock, Yunanistan'da gözaltına alındı.

Yunan Devlet Televizyonu ERT'nin haberinde, Yunanistan'ın Kolossos Rodou takımında forma giyen Goudelock'ın üzerinde esrar bulundurmaktan gözaltına alındığı belirtildi.

Haberde, 37 yaşındaki ABD'li basketbolcunun Rodos Adası'nda karakolda gözaltında tutulduğu ve savcılığa sevk edileceği aktarıldı.

2014-2015 sezonunda Fenerbahçe'de forma giyen Goudelock, NBA'de Los Angeles Lakers ve Houston Rockets'ta oynamıştı.

Kaynak: AA / Emre Aşıkçı - Spor
