Üye Girişi
Haberler

Eski erkek arkadaşının üzerine benzin döküp yaktığı maraton koşucusu hayatını kaybetti

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ugandalı maraton koşucusu Rebecca Cheptegei (33), Kenya'da eski erkek arkadaşının benzinli saldırısı sonucu hayatını kaybetti. Vücudunun %75'i yanan atlet, hastanede kurtarılamadı. Uganda Atletizm Federasyonu olayı 'aile içi şiddetin trajik sonucu' olarak nitelendirip adalet istedi. 2024 Paris Olimpiyatları'nda yarışan Cheptegei'nin ölümü, kadına yönelik şiddetin ciddi bir toplumsal sorun olduğunu tekrar gündeme getirdi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

33 yaşındaki Ugandalı maraton koşucusu Rebecca Cheptegei, eski erkek arkadaşının düzenlediği korkunç bir saldırı sonucu hayatını kaybetti. Olay, Kenya'nın Endebess kasabasında meydana geldi.

Yerel polis şefi Jeremiah ole Kosiom'un açıklamasına göre, Cheptegei'nin eski erkek arkadaşı, atlet ve çocukları kilisedeyken eve gizlice girdi. Çiftin eve dönüşünde yaşanan tartışma sırasında, adam Cheptegei'nin üzerine benzin döküp ateşe verdi. Saldırgan da bu esnada alevlere maruz kaldı.

Vücudunun %75'i yanıklarla kaplı olan Cheptegei, Batı Kenya'daki Eldoret şehrinde bulunan Moi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde günlerce yoğun bakımda kaldı. Ancak tüm çabalara rağmen kurtarılamadı.

Uganda Atletizm Federasyonu, Cheptegei'nin ölümünü "aile içi şiddetin trajik bir sonucu" olarak nitelendirdi ve adalet çağrısında bulundu.

Cheptegei'nin babası Joseph, yerel basına verdiği demeçte, kızı ve eski erkek arkadaşının saldırıdan önce arazi konusunda anlaşmazlık yaşadıklarını belirtti. Atletin, Kenya'daki antrenman tesislerine yakın olmak için bölgede arsa alıp ev yaptırdığı öğrenildi.

2024 Paris Olimpiyatları'nda maraton yarışını 44. sırada tamamlayan Cheptegei'nin ölümü, spor camiasında ve sosyal medyada büyük üzüntüye neden oldu. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Bu trajik olay, aile içi şiddetin ve kadına yönelik şiddetin toplumsal bir sorun olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi.

Haberler.com / Abdullah Teymur - Spor

Paris Olimpiyatları Atletizm 3-sayfa Kadın Yaşam Dünya Kenya Spor

2024 enflasyon beklentisi yüzde 41.5'e yükseltildi

2024 enflasyon beklentisinde büyük artış

 Narin Güran'dan 16 gündür haber yok! Özel ekip 12 dakikalık sırrın peşinde

Ekipler, 12 dakikalık sırrın peşinde

 Akaryakıtta büyük indirim! Pompaya yansıyacak rakam araç sahiplerine nefes aldıracak

Akaryakıtta büyük indirim
Konvoyu görmeniz lazım! Sisi'nin Türkiye'ye gelişi gibi gidişi de olay oldu

Sisi'nin gelişi gibi gidişi de olay
500

Yorumlar (1)

Selim Adanalı:

eee neayapağ

0
11
yanıtYanıtla
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
2024 YILI ENFLASYON BEKLENTİSİ KAÇ OLDU? 2025- 2027 Enflasyon beklentisi ne oldu? 2025 yılı enflasyon beklentisi açıklandı mı? 5 Eylül Akaryakıt Fiyatları: Benzine, mazota, motorine zam ya da indirim var mı, gelecek mi? Üniversiteler ne zaman açılıyor? YÖK takvimi açıklandı mı? Kızılcık Şerbeti yeni sezon ne zaman başlayacak? Kızılcık Şerbeti yeni bölüm ne zaman? 6 Eylül Cuma Kızılcık Şerbeti var mı? SON DAKİKA DEPREM: 5 Eylül deprem mi oldu? Deprem nerede oldu? Az önce deprem mi oldu? Son depremler! HAMSTER KOMBAT 5 EYLÜL GÜNLÜK ŞİFRE KOMBO KARTLARI Hamster Kombat yeni şifre ne, nasıl kullanılır? Hamster Kombat nedir? Sarıyer Börekçisi olayı nedir? Olay nerede oldu? Pendik'te ne oldu? İşletme çalışanları kadının eşine neden saldırdı? Özata Denizcilik ne zaman işlem görecek? Özata Denizcilik bugün işlem görür mü? Özata Denizcilik'e (OZATD) kaç kişi katıldı? İŞKUR TYP BAŞVURULARI: Okullara temizlik görevlisi alımı 2024 başvuru ne zaman ? Temizlik ve güvenlik görevlisi alımı ne zaman yapılacak? Gönül Dağı ne zaman başlıyor? 7 Eylül Gönül Dağı yeni bölüm var mı? GÖNÜL DAĞI YENİ BÖLÜM FRAGMANI İZLE!
title