Üye Girişi
Haberler

Eski Beşiktaşlı Redmond yeniden Premier Lig'de! Burnley ile sözleşme imzaladı

Spor Haberleri

Geçen sezonu Beşiktaş'ta kiralık geçiren Nathan Redmond, Premier Lig ekibi Burnley ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladı.

Nathan Redmond'ın Beşiktaş'tan sonraki durağı Burnley oldu. Transferin açıklanmasının ardından konuşan Redmond, "Burnley'nin projesi benim hırslarımla örtüşüyor." dedi.

"BURNLEY'NİN PROJESİ BENİM HIRSLARIMLA ÖRTÜŞÜYOR"

Bu sezon Burnley'nin 5. transferi olan Redmond yaptığı açıklamada, "Her zaman Premier Lig'de yeniden oynama hayalim vardı. Burnley'nin projesi benim hırslarımla örtüşüyor." ifadelerini kullandı.

12 KEZ SKOR KATKISI VERDİ

Nathan Redmond geçen sezon Beşiktaş formasıyla 28 maça çıktı. İngiliz futbolcu, bu karşılaşmalarda 6 gol ve 6 asistlik performans gösterdi.

Eski Beşiktaşlı Redmond yeniden Premier Lig'de! Burnley ile sözleşme imzaladı

Haberler.com - Spor

Nathan Redmond Burnley Spor Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title