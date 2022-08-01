Eski Beşiktaşlı Manuel Fernandes ve menajeri eğlence mekanı çıkışında gazeteciye tekme tokat saldırdı - Haberler

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Eski Beşiktaşlı Manuel Fernandes ve menajeri eğlence mekanı çıkışında gazeteciye tekme tokat saldırdı

Beşiktaş'ın eski yıldızı Manuel Fernandes, kız arkadaşlarıyla birlikte geldiği Kuruçeşme'deki eğlence mekanı çıkışında kendisini görüntüleyen gazeteciye saldırdı. Fernandes ile birlikte, menajeri olduğunu söyleyen bir kişinin daha saldırısına uğrayan Gazeteci Mustafa Ağdağ, darp raporu alarak Fernandes'ten şikayetçi oldu.

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İran'ın Sepahan FC takımında forma giyen Beşiktaş'ın eski yıldızı Manuel Fernandes, kız arkadaşlarıyla birlikte önceki gün geldiği Kuruçeşme'de bulunan eğlence mekanının çıkışında Beyaz TV muhabiri Mustafa Ağdağ'ın görüntü çektiğini fark etti. Fernandes ve menejeri olduğunu söyleyen kişi, Ağdağ'ın üzerine yürüyerek darbetti.

TAKIM KAMPTA, FERNANDES GECE KULÜBÜNDE

Takımıyla birlikte kamp yapmak için birkaç gün önce Kocaeli'ye geldiği belirtilen Fernandes'in takımdan ayrılarak kız arkadaşlarıyla birlikte Kuruçeşme'de bulunan eğlence mekanına geldiği öğrenildi. Yanında 3-4 kadınla mekandan çıktığı görülen Fernandes, kameraların kendisini çektiğini fark edince, Beyaz TV muhabiri Ağdağ'a saldırdı. Fernandes'in yanında bulunan ve menajeri olduğunu söyleyen kişinin Ağdağ'ın üzerine yürümesi kameralara yansıdı. İkili arasında arbede yaşandığı sırada, Ağdağ'ın üzerine yürüyen Fernandes'in de gazeteciyi yumrukladığı anlar saniye saniye cep telefonu kamerası ile kaydedildi. Saldırıya uğrayan Ağdağ, durumu hemen polise bildirdi.

DARP RAPORU ALAN AĞDAĞ ŞİKAYETÇİ OLDU

Saldırıda bulunan Fernandes ve beraberindekiler olay yerinden uzaklaşırken, hastaneye giden Ağdağ, darp raporu aldı. Kendisine saldıranlardan şikayetçi olan Ağdağ'ın gözünde ve kolundaki darp izleri dikkat çekti.

Haberler.com - Spor

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Yorumlar (3)

Hamit Gündoğdu:

Fernandes bak adam ol istersen takım kampta sen oynaşta yaptığın çok yanlış. Dikkat et bu millet seni manuel olarak sevdi otomatiklesmenin de alemi yok. Gazetecide izinsiz özele girmiş ve hak etmiş.

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Ural Kebeli:

Herife bak defol git fransa ya

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Fatih :

iyi yapmışlar. milleti röntleyenleri sevmem.

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