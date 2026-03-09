Haberler

Eşini odadan çıkardıktan 10 saniye sonra havalara uçtu

Eşini odadan çıkardıktan 10 saniye sonra havalara uçtu
Güncelleme:
Fenerbahçe'nin Samsunspor'u 90+5'te attığı golle 3-2 yendiği maçta, totem için eşini odadan gönderen taraftar golün gelmesiyle büyük sevinç yaşadı.

Fenerbahçe'nin Samsunspor'u 3-2 mağlup ettiği karşılaşma, sadece sahadaki mücadeleyle değil sosyal medyada yayılan ilginç bir taraftar anıyla da gündeme geldi. Bir Fenerbahçe taraftarının yaptığı "totem" ve ardından gelen gol büyük ilgi gördü.

EŞİNİ ODADAN ÇIKARDI

Maçı evinde izleyen Fenerbahçeli taraftar, uğur getireceğine inandığı bir totem için eşinden kısa süreliğine odadan çıkmasını istedi. Taraftarın "Bir dakika çık" diyerek eşini odadan göndermesi kameraya yansıdı.

90+5'TE GELEN GOLLE SEVİNÇ PATLAMASI

Eşinin odadan çıkmasının ardından uzatma dakikalarında Fenerbahçe 90+5'te golü buldu ve maçı 3-2 kazandı. Golün gelmesiyle birlikte büyük sevinç yaşayan taraftarın çılgına döndüğü anlar sosyal medyada kısa sürede yayıldı.

Alper Kızıltepe
Haberler.com
Haberler.com
500

Yorumlar (2)

Haber YorumlarıSerkan Kan:

bu hareket kadına şiddettir

Yorum Beğen2
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıNetherill:

yazık kadına bidaha maç izlenilen odaya giremeyecek :D

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla

