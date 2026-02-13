Gördüğü manzarayı "Eşim beni görünce bu kadar sevinmiyor" notuyla paylaştı

Haberler

Fenerbahçe taraftarı bir kadın, eşinin N'Golo Kante'ye olan sevgisini sosyal medyada paylaştı. Eşinin Kante'yi görünce verdiği tepkiyi 'Beni görünce bu kadar sevinmiyor' notuyla paylaştı. Bu paylaşım kısa sürede çok sayıda beğeni ve yorum aldı.

Fenerbahçe taraftarı bir kadın, eşinin N'Golo Kante'ye olan sevgisini esprili bir paylaşımla sosyal medyaya taşıdı.

"BU KADAR SEVİNMİYOR"

Sarı-lacivertli taraftar, eşinin Kanté'yi görünce verdiği tepkiyi paylaşarak, "Beni görünce bu kadar sevinmiyor" notunu düştü. Paylaşım kısa sürede çok sayıda beğeni ve yorum aldı.

GÜNDEM OLDU

Kanté'nin Fenerbahçe'ye transferi sonrası taraftarların heyecanı sürerken, söz konusu paylaşım sosyal medyada esprili yorumlara neden oldu.

