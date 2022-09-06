Eşi tarafından aldatılınca hayata küsen Josip Ilicic'in değişimi herkesi şaşkına çevirdi

2020 yılında sürpriz için ülkesi Slovenya'ya gittiğinde eşini başka bir erkekle yakalayan 34 yaşındaki Josip Ilicic'in 2 yıl içindeki değişimi sosyal medyada gündem oldu. Yaşanan olay sonrası psikolojisi bozulan, futboldan uzaklaşan ve İtalyan ekibi Atalanta ile sözleşmesini fesheden Ilicic'in bir hayli kilo aldığı ve saçlarının beyazladığı görüldü.

İtalya Seria A'nın yıldız futbolcularından biri olan 34 yaşındaki Josip Ilicic'in 2 yıl içindeki değişimini görenler gözlerine inanamadı. 2020 yılında sürpriz bir ziyarette bulunduğu ülkesi Slovenya'da eşini başka bir erkekle yakalayan Ilicic, o günden sonra adeta hayata küstü.

FUTBOLSEVERLER GÖZLERİNE İNANAMADI

Gündeme bomba gibi düşen olayın ardından psikolojisi bozulan, futboldan uzaklaşan ve oynadığı futbolla başarısına ortak olduğu İtalyan ekibi Atalanta ile sözleşmesini fesheden Ilicic, sosyal medyaya düşen son görüntüleriyle futbolseverleri resmen şaşkına çevirdi.

"2 YIL İÇİNDE RESMEN ÇÖKMÜŞ"

Eski fit halinden eser kalmayan ve bir hayli kilo aldığı gözlenen Sloven futbolcunun saçlarının beyazladığı da dikkatlerden kaçmadı. Ilicic'in fotoğraflarını paylaşan çok sayıda sosyal medya kullanıcısı böylesine yıldız bir futbolcunun bu hale nasıl geldiğine inanamadıklarını söyledi.