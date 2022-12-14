Eşi benzeri görülmedi! Belçika Milli Takımı'nın verdiği iş ilanı olay oldu

İspanyol teknik adam Roberto Martinez ile yollarını ayıran Belçika'da yeni teknik direktörün kim olacağı merak konusu olmuştu. Belçika Futbol Federasyonu çareyi ilan vererek buldu. Resmi internet sitesinden verilen ilanda teknik direktör aradıklarını duyurdular. Takımın başına gelecek adayların hangi özelliklerde olması gerektiğini de belirten ilan 10 Ocak 2023'e kadar devam edecek.

ARANAN ÖZELLİKLER BİR BİR SIRALANDI

Belçika Futbol Federasyonu resmi internet sitesinden aradıkları teknik direktör profilini açıkladı. Yapılan açıklamada, "Taktik bilgisi ve iç görüleri güvenilir, doğru kişisel becerilere sahip bir antrenör arıyoruz. Aradığımız isim en iyi oyuncuları yönetebilme deneyimine ve kazanma alışkanlığına sahip olmalı. Birbirine sıkı sıkıya bağlı bir grup oluşturmayı nasıl başaracağını bilen ve oluşturduğu takıma genç oyuncuları entegre etmeyi başaran bir teknik direktör arzuluyoruz" ifadelerinin yer aldığı bir ilan verildi.

ROBERTO MARTİNEZ'DE KONUŞTU

Takımdan ayrıldıktan sonra açıklamalarda bulunan eski teknik adam Martinez, kararın turnuva öncesinde alındığını belirtti. Martinez, "Bu Belçika'nın başında çıktığım son maç. Hayal edebileceğiniz gibi çok duygusaldı. Bu karar Dünya Kupası'ndan önce alındı. İstifa etmiyorum. Sözleşmemin sonuna geldik. Her şey mükemmeldi. 6 yıl boyunca bir kulüpte yapmak istediğimiz her şeyi burada başardık. Bu, beni oldukça gururlandırıyor. Bu takım herkese inanılmaz bir keyif verdi. Ancak artık son maçım olduğunu kabul etmenin zamanı." dedi.