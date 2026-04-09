Futbol: Trendyol 1. Lig

Trendyol 1. Lig'in 34. haftasında Esenler Erokspor, Amed Sportif Faaliyetler ile 1-1 berabere kaldı. Müsabakanın gelişiminde, ev sahibi takımın teknik direktörü Osman Özköylü 27. dakikada kırmızı kart gördü. Ayrıca, maç öncesinde Rumen teknik direktör Mircea Lucescu için saygı duruşunda bulunuldu.

Stat: Esenler Erokspor

Hakemler: Gürcan Hasova, Emrah Ünal, Cem Özbay

Esenler Erokspor: Ertuğrul Çetin, Hayrullah Bilazer, Cavare, Onur Ulaş (Dk. 29 Nzaba), Enes Alıç, Mikail Okyar (Dk. 89 Recep Niyaz), Amilton, Jack (Dk. 78 Ömer Faruk Beyaz), Kanga, Faye (Dk. 29 Berat Luş), Catakovic (Dk. 78 Kayode)

Amed Sportif Faaliyetler: Erce Kardeşler, Murat Uçar, Mehmet Yeşil, Syrota, Celal Hanalp (Dk. 62 Hasan Ali Kaldırım), Sinan Kurt (Dk. 90+3 Traore), Cem Üstündağ (Dk. 74 Tarkan Serbest), Moreno (Dk. 75 Dimitrov), Hasani (Dk. 75 Emrah Başsan), Afena-Gyan (Dk. 46 Saba), Diagne

Goller: Dk. 23 Jack (Esenler Erokspor), Dk. 51 Diagne (Amed Sportif Faaliyetler)

Sarı kartlar: Dk. 42 Catakovic, Dk. 66 Kanga (Esenler Erokspor), Dk. 44 Celal Hanalp, Dk. 58 Erce Kardeşler (Amed Sportif Faaliyetler)

Ev sahibi takımın teknik direktörü Osman Özköylü, 27. dakikada kırmızı kart gördü ve tribüne gönderildi.

Müsabaka öncesinde, önceki gün vefat eden Rumen teknik direktör Mircea Lucescu için saygı duruşunda bulunuldu.

Kaynak: AA / Metin Arslancan
