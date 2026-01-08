Esenler Erokspor, Antalya'daki devre arası çalışmalarını tamamladı

Devre arası çalışmalarını Antalya'nın Serik ilçesinde bulunan Belek Turizm Merkezi'nde sürdüren Trendyol 1. Lig ekiplerinden Esenler Erokspor, hazırlıklarını gerçekleştirdiği antrenmanla tamamladı.

Teknik Direktör Osman Özköylü yönetiminde yapılan antrenman, ısınma hareketleriyle başladı. Daha sonrasında idman 5'e 2 ile devam ederken taktik çalışmasıyla devam etti. Yapılan idmanın ardından İstanbul ekibi, devre arası çalışmalarını tamamladı.

Esenler Erokspor, Trendyol 1. Lig'in 20. haftasında 10 Ocak Cumartesi günü deplasmanda Adana Demirspor ile karşılaşacak. - ANTALYA