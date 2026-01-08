Haberler

Esenler Erokspor, Antalya'daki devre arası çalışmalarını tamamladı

Güncelleme:
TrendYol 1. Lig ekiplerinden Esenler Erokspor, Antalya'da devre arası hazırlıklarını tamamladı. Teknik direktör Osman Özköylü yönetiminde yapılan antrenmanda, taktik çalışmalara yer verildi. Erokspor, 10 Ocak'ta Adana Demirspor ile karşılaşacak.

Devre arası çalışmalarını Antalya'nın Serik ilçesinde bulunan Belek Turizm Merkezi'nde sürdüren Trendyol 1. Lig ekiplerinden Esenler Erokspor, hazırlıklarını gerçekleştirdiği antrenmanla tamamladı.

Teknik Direktör Osman Özköylü yönetiminde yapılan antrenman, ısınma hareketleriyle başladı. Daha sonrasında idman 5'e 2 ile devam ederken taktik çalışmasıyla devam etti. Yapılan idmanın ardından İstanbul ekibi, devre arası çalışmalarını tamamladı.

Esenler Erokspor, Trendyol 1. Lig'in 20. haftasında 10 Ocak Cumartesi günü deplasmanda Adana Demirspor ile karşılaşacak. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
