Esenler Erokspor'dan Transfer Hamlesi: 11 Yeni Futbolcu Kadroda

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Trendyol 1. Lig temsilcisi Esenler Erokspor, kadrosuna 11 yeni futbolcu ekledi. Kulüpten yapılan açıklamada, çeşitli takımlardan transfer edilen oyuncaların detayları paylaşıldı.

Trendyol 1. Lig temsilcisi Esenler Erokspor, 11 yeni futbolcuyu kadrosuna kattı.

Kulüpten yapılan açıklamalara göre, son olarak Eyüpspor'da görev yapan kaleci Birkan Tetik ve orta saha oyuncusu Recep Niyaz, Fenerbahçe'den kaleci Ertuğrul Çetin, Çaykur Rizespor formasını terleten sağ bek Eray Korkmaz, MKE Ankaragücü'nde top koşturan sağ bek Hayrullah Bilazer, son sezonu Boluspor'da geçiren stoper Onur Ulaş, Kocaelispor'da oynayan sol bek Yunus Emre Gedik, Ümraniyespor forması giyen Dimitri Cavare, Iğdır FK'den sol bek Enes Alıç, Gençlerbirliği'nden kanat oyuncusu Amilton Minervino ve Sırbistan'ın Kızılyıldız ekibinden Gabonlu orta saha Guelor Kanga ile anlaşmaya varıldı.

Açıklamalarda, futbolculara sarı-yeşilli formayla başarı dileğinde bulunuldu

Kaynak: AA / Emrah Oktay - Spor
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