Esenköy Belediyesi Yeni Hizmet Binası ve Gençlik Merkezi Açıldı

Esenköy Belediyesi yeni hizmet binası ile Gençlik Merkezi ve Spor Kompleksinin açılış töreni gerçekleştirildi. Yalova Valisi, kaymakamlar, belediye başkanları ve davetlilerin katıldığı açılışta, Esenköyspor Gençlik Merkezi ve Spor Kompleksi ile yeni hizmet binası hizmete alındı.