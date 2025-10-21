Haberler

Erzurumspor'un Beraberlik Sorunu: Teknik Direktör Özbalta Açıklamalar Yaptı

Güncelleme:
1'inci Lig'de mücadele eden Erzurumspor, geride kalan 10 haftada 3 galibiyet ve 7 beraberlik alarak en fazla beraberlik yaşayan takım oldu. Teknik direktör Serkan Özbalta, bu durumu ilginç bir süreç olarak tanımladı ve çözüm yolları arayacaklarını belirtti.

1'inci Lig'de mücadele eden Erzurumspor, geride kalan 10 haftada, 3 galibiyet 7 beraberlikle en fazla beraberlik alan takım oldu. Türkiye profesyonel liglerinin namağlup 6 takımından biri olan Erzurumspor'da beraberliklere çare aranıyor. Teknik direktör Serkan Özbalta, "Beraberlik sayımız biraz fazla bunu biliyoruz ama bu da ilginç bir süreç. Bizim de ilk defa hayatımızda yaşadığımız bir süreç. Hiçbir şey diyemem. Burada bahane de uyduramam ama bunun üstesinden gelmek lazım" dedi.

Teknik direktör Serkan Özbalta yönetiminde 2025-2026 sezonuna evinde Sivasspor'u 2-0 mağlup ederek başlayan Erzurumspor FK, Amed deplasmanından 2-2 skorla döndü. Pendikspor'la evinde 3-3 berabere kalan mavi-beyazlılar, Sarıyer deplasmanından 2-0'lık sonuçla 3 puana ulaştı. Sakaryaspor maçından 2-2 beraberlikle ayrılan Erzurumspor, Adana Demirspor deplasmanından 3 puanı 3 gollük galibiyetle aldı.

4 MAÇIN SKORU İSE 1-1

Mavi beyazlılar, ligin kalan 4 haftasında maçlardan 1-1 beraberlikle ayrıldı. Erzurumspor, Ankara Keçirörengücü, Serikspor, Vanspor ve Manisa maçlarının 90 dakikasını 1-1'lik sonuçlarla tamamladı.

1'inci Lig'in 10 haftasında 3 galibiyet, 7 beraberlik alan Erzurumspor, 21 puanla lider Bodrumspor'un 5 puan gerisinde 16 puanla 7'nci sırada yer aldı.

Erzurumspor, Süper Lig, 1'inci Lig, 2'nci Lig ve 3'üncü Lig gruplarda yer alan takımlar arasında en fazla beraberlik alan takım oldu.

LİGLERİN 5 NAMAĞLUP TAKIMINDAN BİRİ

Erzurumspor, 2025-2026 sezonunda profesyonel liglerde namağlup 6 takımdan biri unvanını da aldı. Süper Lig lideri Galatasaray, 3'üncü Fenerbahçe, 2'nci Lig Beyaz Grup Lideri Batman Petrol, 3'üncü Lig 3'üncü Grup lideri Sebat Gençlik ve 4'üncü Grup lideri Karşıyaka ile birlikte Erzurumspor, mağlubiyet yüzü görmedi.

Bu arada Erzurumspor'un son 4 sezonda ligin 10 haftasında şu sonuçları aldı:

2021-2022: 6 galibiyet, 1 beraberlik, 3 mağlubiyet 19 puan, 2022-2023: 2 galibiyet, 4 beraberlik 3 mağlubiyet 10 puan (bir hafta bay geçmişti), 2023-2024: 3 galibiyet 4 beraberlik 3 mağlubiyet 13 puan, 2024-2025: 6 galibiyet 1 beraberlik, 3 mağlubiyet 19 puan.

ÖZBALTA: İLGİNÇ BİR SÜREÇ

Erzurumspor Teknik Direktörü Serkan Özbalta, "Beraberlik sayımız biraz fazla bunu biliyoruz ama bu da ilginç bir süreç. Bizim de ilk defa hayatımızda yaşadığımız bir süreç. Hiçbir şey diyemem. Burada bahane de uyduramam ama bunun üstesinden gelmek lazım.

Neler yapılabilir dersek kendi adımıza çok çalışıp daha fazla çalışıp bir şeyleri biraz daha toparlayıp her müsabakaya alnımız dik bir şekilde çıkmamız lazım. Öz güvenle öz cesaretle çıkmamız gerekiyor. Taraftarlarımız maça geliyor. Deplasmanlarda bizi yalnız bırakmıyor. Onların bir Erzurumspor'u var. Onlar da galibiyet istiyorlar. Galibiyeti özlediler. Mağlubiyet yok ama onları da bir beraberlikle daha biraz üzdük. İnşallah galibiyet almak istiyoruz. Bunun da en erkeni önümüzdeki hafta cuma günü içerideki Ümraniye müsabakası. İnanıyorum bu oyuncu grubu bunu başaracak. Bu süreci atlatacak. Mental açıdan kuvvetli kalacaklar. Zihinsel olarak dayanaklıklarını, devamlılıklarını koruyacaklar" açıklamasında bulundu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
