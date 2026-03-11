Haberler

Serkan Özbalta: "Uzun maratonda olabilecek bir kazaydı"

Erzurumspor FK, Ümraniyespor'a 3-1 mağlup olduğu maç sonrası Teknik Direktör Serkan Özbalta, takımın beklentilerin altında performans sergilediğini ve mağlubiyetin maraton içerisinde normal karşılanabileceğini ifade etti.

Erzurumspor FK Teknik Direktörü Serkan Özbalta, Ümraniyespor mağlubiyetinin ardından yaptığı açıklamada iyi oynayamadıklarını ve uzun maratonda normal sayılabilecek bir mağlubiyet yaşadıklarını söyledi.

Trendyol 1. Lig'in 30. haftasında Erzurumspor FK, deplasmanda karşılaştığı Ümraniyespor'a 3-1 mağlup oldu. Mücadelenin ardından düzenlenen basın toplantısında Erzurumspor FK Teknik Direktörü Serkan Özbalta maçı değerlendirdi. Özbalta, "İstemediğimiz bir mağlubiyet aldık. Kazanan takım kutluyorum. Onlar da bizden daha istekliydi. Alt sıralardan kurtulmak istiyorlar onlar adına çok değerli galibiyet. Bize yakışmayan oyun oynadık. İki tane mağlubiyetimiz vardı iyi oynayarak kaybetmiştik, ilk defa iyi oynamadan maç kaybettik. Üretmemiz gerekiyordu. Bu çok uzun maratonda olabilecek bir kazaydı. Pazar günü Hatay maçımız var. Ona odaklanmamız gerekiyor. Kendi elimizde olan bir süreçteyiz bunu korumamız gerekiyor. Taraftarımıza teşekkür ediyorum. Oyuncularımız üzgünler, bunu da doğru yaşamalıyız. Oyunculara teşekkür ederim. Çok asil bir şekilde üzülüyorlar. Bunu atlatıp önümüze bakmalıyız. Taktiksel yanlışımız yoktu. Maç oynanırken fizibilitesini kafamda yaptım. Bugün sahada daha istekli olmamız gerekiyordu. Bu anlamda tam hazır değildik. Olmaması gereken bir durumla karşılaştık. Üstesinden gelmeyi bilmek durumundayız. Sezon boyu duran toptan gol yememiştik bugün 2 tane yedik. 1-0'dan sonra maçı çevirebilirdik. Bir kıvılcıma ihtiyacımız vardı ama ikinci golü yedik. Oradan sonrası bizim için zorlaştı. İnşallah sezon sonu geldiğinde huzurlu, mutlu bir şekilde insanların karşısına çıkarız" diye konuştu. - İSTANBUL

