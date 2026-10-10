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Erzurumspor TD Özbalta, Alanyaspor ile 0-0 biten maçta maçın hakkı beraberlikti dedi

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Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Erzurumspor FK, deplasmanda Corendon Alanyaspor ile 0-0 berabere kaldı. Teknik Direktör Serkan Özbalta, maçın ardından 'İki takıma da gitti geldi ama pozisyonlara baktığınızda maçın hakkı beraberlikti' dedi.

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında deplasmanda Corendon Alanyaspor ile 0-0 berabere kalan Erzurumspor FK'de teknik direktör Serkan Özbalta, iki takım arasında gidip gelen maçın hakkının beraberlik olduğunu söyledi.

Özbalta, müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında değerlendirmelerde bulundu.

Üç haftalık milli aranın ardından ilk maçlarına çıktıklarını ve bir haftadır Antalya'da kamp yaptıklarını söyleyen Özbalta, kamp döneminin iyi geçtiğini belirtti.

Takıma sonradan katılan oyuncuların çokluğuna dikkati çeken Özbalta, bu durumu kamp sürecindeki diyaloglar ve sahadaki çalışmalarla kendi lehlerine çevirdiklerini dile getirdi.

Rakipleri Alanyaspor'un milli araya 11 puanla formda girdiğini hatırlatan Özbalta, şunları kaydetti:

"Buradan iyi skorla ayrılmak istiyorduk. İyi bir ara geçirdik, bunun karşılığında 3 puan da olabilirdi 1 puan da. Kaldı ki iki takımın da net pozisyonları var. Tempo olarak istediğimiz seviyeyi yakalayamadık, rakip takımın da istediği tempoyu yakaladığına inanmıyorum. İki takım da istediği oyunu sergileyemedi ancak mücadele gücü yüksek bir maç oldu. Saha şartları da oyuncuları zorladı. İki takıma da gitti geldi ama pozisyonlara baktığınızda maçın hakkı beraberlikti. Alanyaspor'a başarılar diliyorum."

Saha içi ve saha dışında kendilerini destekleyen taraftarlara teşekkür eden Özbalta, gelecek hafta sahalarında Eyüpspor ile yapacakları karşılaşmada tribünlerin dolmasını istedi.

Kaynak: AA
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