Haberler

Ertuğrul Taşkıran, Erzurumspor FK'da

Ertuğrul Taşkıran, Erzurumspor FK'da
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Erzurumspor FK, tecrübeli kaleci Ertuğrul Taşkıran ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. 36 yaşındaki file bekçisi son olarak Alanyaspor'da oynuyordu.

Erzurumspor FK, kaleci Ertuğrul Taşkıran ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Erzurumspor, yeni sezon öncesi ilk yerli dış transferini gerçekleştirdi. Mavi-beyazlı ekip, son olarak Alanyaspor forması giyen 36 yaşındaki tecrübeli kaleci Ertuğrul Taşkıran ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Kulüp tesislerinde Başkan Ahmet Dal ile bir araya gelen Ertuğrul Taşkıran, gerçekleştirilen görüşmenin ardından kendisini 2 yıllığına Erzurum ekibine bağlayan sözleşmeye imza attı.

Deneyimli file bekçisi; Samsunspor, Kayserispor, Sivasspor, Boluspor, Konyaspor, Kasımpaşa ve son olarak Alanyaspor'da görev yaptı. Son üç sezondur Alanyaspor'un kalesini koruyan Ertuğrul Taşkıran, geride kalan sezonda Süper Lig ve Türkiye Kupası'nda toplam 21 karşılaşmada görev aldı. Tecrübeli kaleci bu maçların 7'sinde kalesini gole kapatırken, toplam 25 gole engel olamadı. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Kılıçdaroğlu ve Savcı Sayan arasındaki diyalogda adı geçen Önder Sav sessizliğini bozdu

Kılıçdaroğlu ve Sayan'ın diyaloğunda adı geçiyordu! Sessizliğini bozdu
Ahbap soruşturmasında devasa rakamlar: Tek seferde 500 bin TL basmışlar

Yazışmalar ortaya çıkardı: Tek maça bastıkları para bir servet

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Halsizlik şikayetiyle hastaneye gitti, karnından 6,5 kilogramlık tümör çıktı

Halsizlik şikayetiyle hastaneye gitti, karnından çıkan şok etti
Mourinho'dan Arda Güler'i şoke edecek karar

Mourinho'dan Arda'yı şoke edecek karar
Trabzon'da aşk rüzgarı! Cenk Özkaçar değil, eşinin bakışları konuşuldu

Koca şehir transferi değil, bu bakışları konuşuyor
Nereden nereye! Bir dönemin ekran yüzü Ayşenur Balcı artık cezaevinde

Tanıyabildiniz mi? O artık cezaevinde

Galatasaray geriye düştüğü maçta farka koştu

Galatasaray geriye düştüğü maçta farka koştu
Oğuzhan Uğur'un gözaltına alınmasının ardından, Serdar Ortaç 'Saygı 1' konseptini iptal etti

Gözaltına alınan Oğuzhan Uğur'a ilk darbe ünlü şarkıcıdan
4 bin metre yükseklikten yere sarktı, kendini korkusuzca aşağıya bıraktı

4 bin metre yükseklikten yere sarktı, kendini korkusuzca aşağıya bıraktı