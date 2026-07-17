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Erzurumspor FK, Ertuğrul Taşkıran'ı transfer etti

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Kulüpten yapılan açıklamaya göre 36 yaşındaki kaleci Ertuğrul Taşkıran'la sözleşme imzalandı.

Erzurumspor FK, Ertuğrul Taşkıran'ı kadrosuna kattı

Kulüpten yapılan açıklamaya göre kaleci Ertuğrul Taşkıran'la sözleşme imzalandı.

Kulüp Başkanı Ahmet Dal ile Erzurumspor Tesisleri'nde bir araya gelen 36 yaşındaki Ertuğrul, gerçekleştirilen görüşmenin ardından kendisini mavi-beyazlı renklere bağlayan sözleşmeye imza attı.

Kaynak: AA / Tevhid Furkan Nehri
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