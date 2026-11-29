Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Fenerbahçe'ye deplasmanda 3-0 mağlup olan Erzurumspor FK'de teknik direktör Serkan Özbalta, ikinci yarının başında yedikleri gollerle bütün planlarının bittiğini söyledi.

Chobani Stadı'ndaki müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında soruları yanıtlayan Özbalta, Fenerbahçe'nin favori olduğu bir maça çıktıklarını söyledi.

Emre Belözoğlu'nun göreve gelmesiyle Fenerbahçe'nin üst üste 3 deplasman maçına çıktığını dile getiren Özbalta, "Shakhtar maçını kazandılar. Dezavantajlı başladık, özgüvenli ve kaliteli bir takıma karşı sahaya çıktık. Onlara alan vermemek istedik. Topun Fenerbahçe'de olacağını hepimiz biliyorduk. İyi savunma yapmalıydık. Bizim bloklarımızın arasına onların oyuncularını sokmamak istedik, sonra da kanatlarla iyi hücuma çıkmayı planlamıştık. Fenerbahçe'de yıllardır biriken bir gerginlik ve stres var. Maçın 60, 65. dakikalarına kadar oyunu götürebilirsek maça ortak olabiliriz diye düşünüyorduk ama ikinci yarının başında yediğimiz gollerle planlarımız bitti." ifadelerini kullandı.

Türkiye'de takımların kadroları arasında büyük farklar olduğunun altını çizen Özbalta, şu değerlendirmeyi yaptı:

"Bunu gönülden söylüyorum. Harcama limitlerinin belli noktalara çekilmesi, aşağıdaki takımların da belli noktalara çıkarılması gerekiyor. Arada çok büyük farklar var. 4 büyükler ve arkasından gelen mali anlamda iyi takımlar var. Bazı takımlara karşı sadece savunma yapabiliyorsunuz. Bugün oynanan oyun benim ya da ekibimin hiç hoşlanmadığı bir futbol. Bugün topun arkasına koşmak beni ve ekibimi rahatsız etti. Takımların güç farkı biraz yaklaşsa çok daha farklı bir müsabaka ortaya çıkar. Denk kuvvetlerin maçlarından alınan haz daha farklı. Bunların düzelmesi lazım. 3 şampiyonluk yaşadık. Hem diziliş hem de istatistik olarak rekorlar kırdık. Ama karşınızda Fenerbahçe var. Haddinizi bilmezseniz bu skor çok farklı noktaya gelir. Takımlar arasında uçurum var."

Kaynak: AA