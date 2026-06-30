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Erzurumspor FK'da iç transfer hareketliliği: Gerxhaliu ve Sefa Akgün ile yola devam

Erzurumspor FK'da iç transfer hareketliliği: Gerxhaliu ve Sefa Akgün ile yola devam
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Süper Lig temsilcisi Erzurumspor FK, iç transferde Kosovalı stoper Amar Gerxhaliu ve orta saha oyuncusu Sefa Akgün ile 1'er yıllık yeni sözleşme imzaladı.

Süper Lig temsilcisi Erzurumspor FK'da yeni sezon öncesi iç transfer çalışmaları hız kazandı. Türkiye Futbol Federasyonu'ndan alınan bilgilere göre, mavi-beyazlı ekip geçtiğimiz sezon kadrosunda yer alan iki futbolcuyla yeniden anlaşma sağladı.

TFF'den alınan bilgilere göre, Erzurumspor FK, geçtiğimiz sezonu kiralık olarak takımda geçiren Kosovalı stoper Amar Gerxhaliu ile 1 yıllık yeni sözleşme imzaladı. Geçen sezonu Antalyaspor'dan kiralık olarak Erzurum ekibinde geçiren 24 yaşındaki savunmacı, 1. Lig'de 30 maçta bin 944 dakika süre alırken 1 gol ve 1 asistlik katkı sağladı. Gerxhaliu, ligde 1 sarı kart görürken, Ziraat Türkiye Kupası'nda ise 4 maçta 287 dakika forma giydi.

Mavi-beyazlı ekip, iç transfer kapsamında 26 yaşındaki orta saha oyuncusu Sefa Akgün ile de 1 yıllık yeni sözleşme imzaladı. Akgün, geçtiğimiz sezon Erzurumspor FK formasıyla 1. Lig'de 31 karşılaşmada 2 bin 62 dakika görev aldı. Başarılı orta saha oyuncusu bu süreçte 3 gol ve 10 asist üretirken, 1 sarı kart gördü. Sefa Akgün, Ziraat Türkiye Kupası'nda ise 4 maçta 157 dakika süre aldı.

Öte yandan, Erzurumspor FK'da iç transferde hareketlilik yaşanırken, yeni sezon öncesi dış transfer çalışmalarında ise henüz resmi bir gelişme bulunmuyor. Mavi-beyazlı kulüp, dış transferde sessizliğini koruyor. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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