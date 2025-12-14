Haberler

Futbol: Trendyol 1. Lig

Güncelleme:
Trendyol 1. Lig'in 17. haftasında Erzurumspor FK, sahasında Sipay Bodrum FK ile 2-2 berabere kaldı. Maçta goller Mustafa Yumlu ve Eren Tozlu'dan gelirken, Fredy ile Mohammed da rakip takımın gollerini attı.

Stat: Erzurum Kazım Karabekir

Hakemler: Kadir Sağlam, Kürşathan Akın, Mehmet Şengül

Erzurumspor FK: Orbanic, Mustafa Yumlu, Orhan Ovacıklı, Gerxhaliu, Giorbelidze, Baiye, Sefa Akgün (Dk. 79 Yakup Kırtay), Crociata (Dk. 72 Adem Eren Kabak), Benhur Keser (Dk. 63 Sylla) Mustafa Fettahoğlu, Eren Tozlu

Sipay Bodrum FK: Sousa, Ajeti, Brazao (Dk. 87 Dimitrov), Fredy, Ahmet Aslan (Dk. 87 İsmail Tarım), Ali Habeşoğlu, Mohammed, Mert Yılmaz, İmeri, Furkan Apaydın, Sulejmanov (Dk. 90+3 Adem Metin Türk)

Goller: Dk. 8 Mustafa Yumlu, Dk. 83 Eren Tozlu (Erzurumspor FK), Dk. 42 Fredy, Dk. 47 Mohammed, (Sipay Bodrum FK)

Sarı kartlar: Dk. 28 Mert Yılmaz, Dk. 45+3 Fredy (Sipay Bodrum FK), Dk. 36 Mustafa Fettahoğlu, Dk. 42 Orbanic, Dk. 86 Eren Tozlu (Erzurumspor FK)

Kaynak: AA / Yunus Hocaoğlu - Spor
