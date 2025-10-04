Haberler

Erzurumspor FK ve İmaj Altyapı Vanspor 1-1 Berabere Kaldı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trendyol 1. Lig'in 9. haftasında Erzurumspor FK, İmaj Altyapı Vanspor ile karşılaştı. Maçta Eren Tozlu Erzurumspor'un golünü atarken, Orbanic kendi kalesine gol atarak skoru eşitledi.

Stat: Erzurum Kazım Karabekir

Hakemler: Ömer Tolga Güldibi, Seyfettin Ünal, Ferhat Çalar

Erzurumspor FK: Orbanic, Yakup Kırtay, Mustafa Yumlu (Dk. 75 Gerxhaliu), Giorbelidze, Orhan Ovacıklı, Baiye, Mustafa Fettahoğlu (Dk. 74 Rodriguez), Sefa Akgün (Dk. 46 Murat Cem Akpınar), Crociata, Benhur Keser, Eren Tozlu

İmaj Altyapı Vanspor: Çağlar Şahin Akbaba, Lucas, Erdi Dikmen, Oulare, Sabahattin Destici, Mehmet Özcan (Dk. 61 Erdem Seçgin), Jefferson, Bekir Can Kara (Dk. 83 Hasan Bilal), Traore (Dk. 73 Jevsenak), Regis, Cedric

Goller: Dk. 55 Eren Tozlu (Erzurumspor FK), Dk. 68 Orbanic (Kendi kalesine) (İmaj Altyapı Vanspor)

Sarı kartlar: Dk. 6 Cedric, Dk. 35 Oulare, Dk. 80 Jefferson, Dk. 90+3 Sabahattin Destici (İmaj Altyapı Vanspor), Dk. 45 Sefa Akgün, Dk. 66 Yakup Kırtay, Dk. 90+3 Benhur Keser (Erzurumspor FK)

Trendyol 1. Lig'in 9. haftasında Erzurumspor FK ile İmaj Altyapı Vanspor 1-1 berabere kaldı.

Kaynak: AA / Muhammet Mutaf - Spor
Canlı anlatım! Derbide tempo inanılmaz

Dev derbide ilk düdük geldi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
'Sokaklarda ölmek istemiyorum' diyen Yeşilçam oyuncusu Recep Bülbülses hayatını kaybetti

"Sokaklarda ölmek istemiyorum" diyen Yeşilçam oyuncusu vefat etti
Genç hemşire iyi niyetinin kurbanı oldu: Saçlarını kökünden kestiler

İyi niyeti genç hemşireyi saçlarından etti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.