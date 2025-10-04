Erzurumspor FK ve İmaj Altyapı Vanspor 1-1 Berabere Kaldı
Trendyol 1. Lig'in 9. haftasında Erzurumspor FK, İmaj Altyapı Vanspor ile karşılaştı. Maçta Eren Tozlu Erzurumspor'un golünü atarken, Orbanic kendi kalesine gol atarak skoru eşitledi.
Stat: Erzurum Kazım Karabekir
Hakemler: Ömer Tolga Güldibi, Seyfettin Ünal, Ferhat Çalar
Erzurumspor FK: Orbanic, Yakup Kırtay, Mustafa Yumlu (Dk. 75 Gerxhaliu), Giorbelidze, Orhan Ovacıklı, Baiye, Mustafa Fettahoğlu (Dk. 74 Rodriguez), Sefa Akgün (Dk. 46 Murat Cem Akpınar), Crociata, Benhur Keser, Eren Tozlu
İmaj Altyapı Vanspor: Çağlar Şahin Akbaba, Lucas, Erdi Dikmen, Oulare, Sabahattin Destici, Mehmet Özcan (Dk. 61 Erdem Seçgin), Jefferson, Bekir Can Kara (Dk. 83 Hasan Bilal), Traore (Dk. 73 Jevsenak), Regis, Cedric
Goller: Dk. 55 Eren Tozlu (Erzurumspor FK), Dk. 68 Orbanic (Kendi kalesine) (İmaj Altyapı Vanspor)
Sarı kartlar: Dk. 6 Cedric, Dk. 35 Oulare, Dk. 80 Jefferson, Dk. 90+3 Sabahattin Destici (İmaj Altyapı Vanspor), Dk. 45 Sefa Akgün, Dk. 66 Yakup Kırtay, Dk. 90+3 Benhur Keser (Erzurumspor FK)
