Erzurumspor FK Teknik Direktörü Hakan Kutlu: 'Yol kazası yaşadık'

Erzurumspor FK Teknik Direktörü Hakan Kutlu, Çorum FK maçının ardından yaptığı açıklamada, bir yol kazası yaşadıklarını belirterek, ligin ilk yarısını iyi bir yerde bitirmek istediklerini söyledi.

Trendyol 1. Lig 15. haftasında Erzurumspor FK deplasmanda Çorum FK'ya 4-1 mağlup oldu. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Erzurumspor FK Teknik Direktörü Hakan Kutlu, Çorum FK maçını ikiye ayırmak gerektiğini söyleyerek, "Oyunun ilk 45 dakikası ve ikinci 45 dakikası diye. İlk 45 dakika golü bulduktan sonra çok net üç pozisyona girdik. Bu pozisyonları değerlendiremedik. Son dakika yediğimiz gol maçın kırılma anıydı. İlk yarı 1-0 sona erseydi çok daha farklı olabilirdi. İlk yarı istediklerimizi yapan, pozisyon üreten, pozisyon vermeyen bir takım görüntüsündeydik. Ama maçın ikinci yarısında oyun tamamen tersine döndü. Çorumspor 45 dakika futbolun gerektirdiği her şeyi yaptı. Haklı bir galibiyet aldılar. Göreve geldiğim günden beri en kötü 45 dakikamızı oynadık. Yol kazası diyeceğiz. Önümüzdeki hafta önemli bir maçımız var. Oraya odaklanıp ligin ilk yarısını iyi bir yerde bitirmek istiyoruz" şeklinde konuştu. - ÇORUM