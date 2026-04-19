Erzurumspor FK taraftarları, Süper Lig'e yükselmenin coşkusunu yaşıyor

Süper Lig'e yükselmeyi garantileyen Erzurumspor FK'nin taraftarları, şehirde kutlama yaptı.

Sipay Bodrum FK-Erzurumspor FK maçını Havuzbaşı Kent Meydanı'nda kurulan dev ekrandan izleyen taraftarlar, bitiş düdüğünün ardından takımın Süper Lig'e çıkmasını garantilemesi nedeniyle büyük sevinç yaşadı.

Ellerinde bayraklarla tezahüratlar yapan taraftarlar, halay çekti. Bazı taraftarlar ise Cumhuriyet Caddesi'nden araçlarıyla konvoy yaptı, korna çalarak şehri turladı.