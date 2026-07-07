Erzurumspor FK, 2 futbolcu ile sözleşme yeniledi
Trendyol Sü Lig ekiplerinden Erzurumspor FK, orta saha oyuncuları Martin Rodriguez ve Muhammed Furkan Özhan ile yeni sözleşme imzaladı. İmza törenine kulüp başkanı Ahmet Dal da katıldı.
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Erzurumspor FK, Martin Rodriguez ve Muhammed Furkan Özhan ile yeni sözleşme imzalandığını duyurdu.
Mavi-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, orta saha oyuncuları Rodriguez ve Özhan ile sözleşme imzalandı.
İmza programında kulüp başkanı Ahmet Dal da yer aldı.
Kaynak: AA / Talha Koca