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Erzurumspor FK, Süper Lig hazırlıklarını sürdürüyor

Erzurumspor FK, Süper Lig hazırlıklarını sürdürüyor
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Süper Lig'in yeni ekibi Erzurumspor FK, 2026-2027 sezonu hazırlıklarına Palandöken Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde çift antrenmanla devam ediyor. Kamp 10 Temmuz'da sona erecek, ardından ikinci etap başlayacak.

Süper Lig'in yeni ekiplerinden Erzurumspor FK, 2026-2027 sezonu hazırlıklarına Palandöken Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde devam ediyor.

Mavi-beyazlı ekip, kamp programı kapsamında günü çift antrenmanla geçirecek. Sabah gerçekleştirilecek idmanda futbolcular, denge çalışmasıyla ısınmanın ardından pas organizasyonları ve dayanıklılık koşu organizasyonları yapacak.

Akşam antrenmanında ise koordineli ısınmanın ardından kalesiz geniş alan oyunu ve çift kale maç gerçekleştirilecek. Antrenmanlara A takım futbolcularının yanı sıra altyapı oyuncuları da katılıyor.

29 Haziran'da başlayan birinci etap kamp çalışmaları 10 Temmuz'da sona erecek. Erzurumspor FK, ikinci etap kamp programına ise 13 Temmuz'da başlayacak ve hazırlıklarını 24 Temmuz'a kadar sürdürecek.

Mavi-beyazlı ekip, ikinci etap kamp dönemi kapsamında oynayacağı 5 hazırlık maçıyla yeni sezon öncesi son provasını gerçekleştirecek. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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