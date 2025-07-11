Erzurumspor FK'nın Stadyumu Hibrit Çime Dönüşüyor

Erzurumspor FK'nın Stadyumu Hibrit Çime Dönüşüyor
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Trendyol 1. Lig ekiplerinden Erzurumspor FK'nın Kazım Karabekir Stadyumu'nda hibrit çim çalışmalarının sürdüğü açıklandı. Gençlik ve Spor İl Müdürü Levent Çakmur, stadyumun yaz-kış yeşil kalacağını belirtti.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Erzurumspor FK'nin iç saha maçlarını oynadığı 21 bin seyirci kapasiteli Kazım Karabekir Stadyumu'nda tohumlama destekli hibrit çime dönüştürme çalışmaları devam ediyor.

Hem futbol oynanmaya hem de futbolcu sağlığına elverişli bir hale getirilecek olan stadyumda incelemelerde bulunan Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürü Levent Çakmur, çalışmaları inceleyerek çim zemini yapan firma yetkililerinden bilgi aldı.

Çakmur, burada yaptığı açıklamada, hibrit çim çalışmalarının tamamlanmasının ardından stadın yaz-kış yeşil kalacağını söyledi.

Koridorlardaki çalışmalar hakkında da bilgi veren Çakmur, "İnşallah Erzurumspor ile istişare yaparak buralara şampiyon kadrolarımızın fotoğraflarını da asacağız. Yedek kulübelerinde koltukları ve tüm aksamları da değiştireceğiz. Yeni yedek kulübesi koltuklarımız geldi. Onları da ligin başlamasına yakın bir sürede monta etmiş olacağız." dedi.

Kaynak: AA / Tevhid Furkan Nehri - Spor
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