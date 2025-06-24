Erzurumspor FK, Marko Bozic'i Transfer Etti

Erzurumspor FK, Marko Bozic'i Transfer Etti
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Trendyol 1. Lig takımlarından Erzurumspor FK, Avusturyalı kanat oyuncusu Marko Bozic ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. Bozic, 1 Temmuz'da Erzurum'a gelerek yeni sezon hazırlıklarına başlayacak.

Trendyol 1. Lig takımlarından Erzurumspor FK, kanat oyuncusu Marko Bozic'i transfer etti.

Kulüpten yapılan açıklamada, yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren mavi-beyazlı ekibin NK Maribor takımında forma giyen Avusturyalı 27 yaşındaki oyuncu Bozic ile 2 yıllık sözleşme imzaladığı belirtilerek, "Erzurumspor tesislerimizde kulüp başkanımız Ahmet Dal ile görüşen Marko Bozic kendisini mavi-beyazlı renklerimize bağlayan resmi sözleşmeyi imzaladı. Futbolcumuz, 1 Temmuz'da Erzurum'a gelerek takımımızla yeni sezon hazırlıklarına başlayacak. Camiamıza hayırlı olsun." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: AA / Yunus Hocaoğlu - Spor
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