Erzurumspor FK, Marko Bozic'i Transfer Etti

Trendyol 1. Lig takımlarından Erzurumspor FK, kanat oyuncusu Marko Bozic'i transfer etti.

Kulüpten yapılan açıklamada, yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren mavi-beyazlı ekibin NK Maribor takımında forma giyen Avusturyalı 27 yaşındaki oyuncu Bozic ile 2 yıllık sözleşme imzaladığı belirtilerek, "Erzurumspor tesislerimizde kulüp başkanımız Ahmet Dal ile görüşen Marko Bozic kendisini mavi-beyazlı renklerimize bağlayan resmi sözleşmeyi imzaladı. Futbolcumuz, 1 Temmuz'da Erzurum'a gelerek takımımızla yeni sezon hazırlıklarına başlayacak. Camiamıza hayırlı olsun." ifadelerine yer verildi.