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Erzurumspor, Konyaspor Maçı Hazırlıklarına Başladı

Erzurumspor, Konyaspor Maçı Hazırlıklarına Başladı
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Trendyol Süper Lig 4. haftasında sahasında Konyaspor'u konuk edecek Erzurumspor FK, teknik direktör Serkan Özbalta yönetiminde antrenmanlarına başladı. Isınma, kondisyon ve taktik çalışmaları yapan ekip, hazırlıklarına 4 Eylül Cuma'ya kadar devam edecek.

Erzurumspor FK, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında sahasında Konyaspor ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına başladı.

Teknik Direktör Serkan Özbalta yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular, ısınma hareketlerinin ardından kondisyon ve taktik çalışmaları yaptı.

Erzurumspor FK, Konyaspor karşılaşmasının hazırlıklarına 4 Eylül Cuma gününe kadar devam edecek.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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