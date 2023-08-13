Erzurumspor FK ile Teksüt Bandırmaspor Berabere Kaldı

Trendyol 1. Lig'in ilk haftasında Erzurumspor FK ile Teksüt Bandırmaspor arasında oynanan karşılaşma 1-1 berabere sonuçlandı. Maçta goller Doğan Can Davas ve Mexer tarafından atıldı.