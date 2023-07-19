Erzurumspor FK İkinci Etap Kampına Başlıyor

Erzurumspor FK, yeni sezon hazırlıkları kapsamında ikinci etap kamp çalışmalarına başlayacak. Teknik direktör Hakan Kutlu, altyapı oyuncularının verimli performansından memnun olduklarını belirtirken, transfer yasağının kalkması için çaba sarfettiklerini ve konunun yakın zamanda netlik kazanacağını açıkladı. Erzurumspor FK, ikinci etap kamp döneminde taktiksel antrenmanlara ve hazırlık maçlarına ağırlık verecek.

Yeni sezon hazırlıkları kapsamında ilk etap çalışmalarını tamamlayan Erzurum spor FK, ikinci etap için 20 Temmuz'da topbaşı yapacak. Altyapı oyuncularının katılımıyla yapılan ilk kamp dönemin verimli geçtiğini belirten Erzurum spor Teknik Direktörü Hakan Kutlu, transfer yasağının kaldırılması için Erzurum spor FK Onursal Başkanı Mehmet Sekmen ile Başkan Ahmet Dal'ın çaba gösterdiklerini ve konunun önümüzdeki günlerde netlik kazanacağını bildirdi.

2023-2024 sezonu hazırlıklarına 6 Temmuz günü Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde teknik direktör Hakan Kutlu yönetiminde başlayan Erzurum spor FK, 16 Temmuz'da Azerbaycan temsilcisi Sebail ile karşı karşıya geldi. Birinci etap kamp döneminin tek hazırlık maçını 4-3 kaybeden mavi-beyazlılar, 3 günlük izne girdi.