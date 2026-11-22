Erzurumspor FK-Göztepe'de ilk yarı golsüz geçildi, Sonko'nun golü VAR'dan döndüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Erzurumspor FK, sahasında Göztepe ile karşılaştığı maçın ilk yarısını 0-0 tamamladı. 45+1'de Sonko'nun kafa golü, VAR incelemesi sonrası gol öncesi faul gerekçesiyle iptal edildi.
Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Erzurumspor FK, sahasında Göztepe ile karşı karşıya geliyor. Mücadelenin ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlandı.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
6. dakikada Martin Rodriguez'in ceza sahası dışı sol çaprazından çektiği şutu kaleci Arda Özçimen kornere çeldi.
27. dakikada Ibrahim Diabate'nin ceza sahası dışı sağ çaprazından çektiği yerden şutu kaleci Arda Özçimen kurtardı.
32. dakikada Brandon Baiye'nin ceza sahası dışından çektiği şutu kaleci Arda Özçimen kurtardı. Dönen topu Gyrano Kerk tamamlayamadı.
45+1. dakikada sol kanattan Antunes'in ortasında Sonko kafayla toğu ağlara gönderdi.
45+4. dakikada hakem Alper Akarsu pozisyonu VAR monitöründe izledi ve gol öncesi faul belirleyerek golü iptal etti.
Stat: Kazım Karabekir
Hakemler: Alper Akarsu, Mehmet Salih Mazlum, Murat Şener
Erzurumspor FK: Ertuğrul Taşkıran, Orhan Ovacıklı, Amar Gerxhaliu, Nihad Mujakic, Mustafa Yumlu, Guram Giorbelidze, Brandon Baiye, Elisha Owusu, Martin Rodriguez, Gyrano Kerk, Ibrahim Diabate
Yedekler: Matija Orbanic, Sefa Akgün, Cengizhan Bayrak, Lawrence Agyekum, Nariman Akhundzada, Mustafa Fettahoğlu, Ömer Arda Kara, Festy Ebosele, Yakup Kırtay, Eren Tozlu, Miguel Cardoso
Teknik Direktör: Serkan Özbalta
Göztepe: Arda Özçimen, Taha Altıkardeş, Noah Sonko Sundberg, Malcom Bokele, Arda Okan Kurtulan, Rhaldney Gomes, Novatus Miroshi, Richard Akkonor, Alexis Antunes, Juan Silva, Andre Henrique (Sinclair Armstrong dk. 35)
Yedekler: Şamil Öztürk, Allan, Alex Matos, Efkan Bekiroğlu, Ege Yıldırım, Bekir Böke, Gökdeniz Bayrakdar, Faustino Anjorin, Sinclair, Janderson Kosta
Teknik Direktör: Stanimir Stoilov
Sarı kartlar: Arda Okan Kurtulan (Göztepe), Gyrano Kerk (Erzurumspor FK)