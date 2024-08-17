Erzurumspor FK, Giovanni Crociata ve Salih Sarıkaya'yı transfer etti
Erzurumspor FK, Trendyol 1. Lig ekiplerinden Lecco'da forma giyen Giovanni Crociata ile Altay'da forma giyen Salih Sarıkaya'yı transfer etti.
Trendyol 1. Lig ekiplerinden Erzurumspor FK, iki futbolcuyu transfer ettiğini açıkladı.
Mavi-beyazlı kulüp, İtalya Serie C ekiplerinden Lecco'da forma giyen Giovanni Crociata ile Trendyol 1. Lig ekiplerinden Altay'da forma giyen Salih Sarıkaya'yı transfer ettiğini duyurdu.
Açıklamada, "Orta saha oyuncusu Crociata ve Sarıkaya ile 2 yıllık resmi sözleşme imzaladık. Camiamıza hayırlı olsun." ifadelerine yer verildi.