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Erzurumspor, Gençlerbirliği maçına hazır

Erzurumspor, Gençlerbirliği maçına hazır
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Erzurumspor FK, Süper Lig 3. haftada deplasmanda Gençlerbirliği ile oynayacağı maçın hazırlıklarına teknik direktör Serkan Özbalta yönetiminde devam etti. İki takım 28 Ağustos Cuma günü Ankara'da karşılaşacak.

Erzurumspor FK, Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında Gençlerbirliği ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Mavi-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre futbolcular, kulüp tesislerinde teknik direktör Serkan Özbalta yönetiminde antrenman yaptı.

Futbolcular, ısınma hareketlerinin ardından pas, koşu ve taktik çalışmalar yaptı.

Erzurumspor FK ile Gençlerbirliği, 28 Ağustos Cuma günü Ankara'da karşılaşacak.

Kaynak: AA
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