Erzurumspor, Gençlerbirliği maçına hazır

Erzurumspor FK, Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında Gençlerbirliği ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Mavi-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre futbolcular, kulüp tesislerinde teknik direktör Serkan Özbalta yönetiminde antrenman yaptı.

Futbolcular, ısınma hareketlerinin ardından pas, koşu ve taktik çalışmalar yaptı.

Erzurumspor FK ile Gençlerbirliği, 28 Ağustos Cuma günü Ankara'da karşılaşacak.

Kaynak: AA