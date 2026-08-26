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Erzurumspor, Gençlerbirliği Maçına Hazır

Erzurumspor, Gençlerbirliği Maçına Hazır
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Erzurumspor FK, Süper Lig 3. haftada deplasmanda Gençlerbirliği ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürüyor. Yeni transfer Diabate ilk antrenmana çıktı. Takım, yarın Ankara'da son çalışmasını yapacak; eksik veya sakat oyuncu bulunmuyor.

Erzurumspor FK, Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında deplasmanda Gençlerbirliği ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü.

Kulüp tesislerinde Teknik Direktör Serkan Özbalta yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular ısınma hareketlerinin ardından taktik ve kondisyon çalışması yaptı. Yeni transferlerden Fildişi Sahilli forvet oyuncusu İbrahim Yalatif Diabate de takımla birlikte ilk antrenmanına çıktı.

Erzurumspor FK, Gençlerbirliği karşılaşması öncesindeki son çalışmasını yarın Ankara'da gerçekleştirecek. Sabah saat 09.00'da hava yoluyla Ankara'ya hareket edecek olan mavi-beyazlı ekip, burada yapacağı ter idmanıyla maçın hazırlıklarını tamamlayacak.

Dadaşlar'da Gençlerbirliği karşılaşması öncesinde eksik veya sakat oyuncu bulunmuyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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