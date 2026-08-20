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Erzurumspor, Galatasaray maçı hazırlıklarını tamamladı

Erzurumspor, Galatasaray maçı hazırlıklarını tamamladı
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Erzurumspor FK, Trendyol Süper Lig 2. haftasında yarın sahasında Galatasaray'ı konuk edecek. Teknik direktör Serkan Özbalta yönetimindeki son antrenmanıyla hazırlıklarını bitiren ekip, saat 21.30'da Kazım Karabekir Stadı'nda galibiyet arayacak.

Erzurumspor FK, Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında yarın sahasında Galatasaray ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Mavi-beyazlı ekip, kulüp tesislerinde teknik direktör Serkan Özbalta yönetimindeki antrenmana ısınmayla başladı.

Takım, pas, koşu ve taktik çalışmasıyla Galatasaray maçı öncesindeki son antrenmanını bitirdi.

İki takım, yarın saat 21.30'da Erzurum Kazım Karabekir Stadı'nda karşılaşacak.

Kaynak: AA
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