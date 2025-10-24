Erzurumspor FK, Eminevim Ümraniyespor'u 2-0 Geçti

Trendyol 1. Lig'in 11. haftasında ağırladığı Eminevim Ümraniyespor'u 2-0 yenen Erzurumspor FK'de teknik direktör Serkan Özbalta, haftalar sonra galip geldikleri için mutlu olduklarını söyledi.

Serkan Özbalta, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, mavi-beyazlı takım taraftarlarının ve şehrin bu galibiyeti çok istediğini söyledi.

Şansızlıklar yaşadıklarını belirten Özbalta, "Gerçekten çok özlemiştik. Bugün de bir kaç tane değerlendirebileceğimiz, belki de gol atabileceğimiz pozisyonlar vardı." dedi.

Özbalta, ilk yarıda iki takım için de temponun yüksek olmadığını anlatarak, şunları dile getirdi:

"Yine de atabileceğimiz pozisyonlar vardı ki ikinci yarıda da kaçırdığımız penaltı gibi şeyler üst üste gelince ne oluyor demedik değil. Bulduğumuz goller, oyuncuların gösterdiği performans, oyunu kaleye yıkma, ceza sahasına daha fazla adamın girmesi gibi etkenleri oyuncular denedi ve sonunda 2-0'lık hak edilmiş bir galibiyet aldık. Herkes için çok özlenmiş bir galibiyetti."

Gelecek maçlar için değerlendirmede bulunan Özbalta, "Bu lig devam ederken, biz o beraberlikleri alırken lig bitmedi. Şimdi kalan 8 haftaya girerken bir periyot yapmak durumundayız. Nasip olursa o periyotta bir sıçrama ve vites yükseltmeden sonra ilk 7'nin içinde kalabilmenin hesaplarını yapıyoruz." diye konuştu.

Ümraniyespor cephesi

Eminevim Ümraniyespor Teknik Direktörü Bülent Bölükbaşı ise takım olarak sıkıntılı bir süreçten geçtiklerini belirtti.

Bazı futbolcularını oynatamadıklarını anlatan Bölükbaşı, şunları kaydetti:

"Kadromuz zaten bayağı dar. Bu darlık içinde oyuncu kaybetmek bize çok pahalıya mal oluyor. Bugün oyun bizden çok uzak değildi ama yaptığımız bireysel hatalardan kaynaklı yediğimiz goller bizi yıkıyor. Direncimiz çok düşük ve bunu artırmamız lazım. Erzurumspor bizden daha iyi, istekli ve arzuluydu. Kazanmayı daha çok istediler ve kazandılar. Tebrik ediyorum."