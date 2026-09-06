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Erzurumspor FK, Konyaspor'u 1-0 Geçti: Tarihi İlk Galibiyet

Erzurumspor FK, Konyaspor'u 1-0 Geçti: Tarihi İlk Galibiyet
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Süper Lig'in 4. haftasında Erzurumspor FK, sahasında Konyaspor'u Eren Tozlu'nun 17. dakikadaki golüyle 1-0 mağlup ederek hem sezonun ilk galibiyetini aldı hem de rakibi karşısında tarihindeki ilk zaferini elde etti.

Erzurumspor FK, Süper Lig'in 4. haftasında sahasında Konyaspor'u 1-0 mağlup ederek rakibini tarihinde ilk kez mağlup etti ve bu sezon Süper Lig'deki ilk galibiyetini aldı. Mavi-beyazlı ekibe galibiyeti getiren golü 17. dakikada Eren Tozlu kaydetti.

Ligin ilk haftasında deplasmanda Amed Sportif Faaliyetler'e 3-0, ikinci haftasında sahasında Galatasaray'a 4-0 mağlup olan Erzurumspor FK, 3. haftada ise deplasmanda Gençlerbirliği ile 1-1 berabere kaldı.

Kazım Karabekir Stadyumu'nda Konyaspor'u konuk eden Dadaşlar, Eren Tozlu'nun golüyle karşılaşmadan 1-0 galip ayrılarak puanını 4'e yükseltti.

Erzurumspor FK, Konyaspor karşısında aldığı galibiyetle rakibi karşısında tarihindeki ilk galibiyetini de elde etmiş oldu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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