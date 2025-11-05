Erzurumspor FK'dan SMA Hastası Teoman Çiftçi İçin Destek Kampanyası

ERZURUMSPOR FK, SMA hastası 3,5 aylık Teoman Çiftçi'ye destek olmak için kampanya başlattı. Erzurumspor FK Başkanı Ahmet Dal, bir otelde 1'inci ligde geride kalan haftaları değerlendirdi ve takımla ilgili bilgiler verdi. Eren Tozlu'nun ligde en golcü Türk oyuncu olduğunu belirten Başkan Dal, Orhan Ovacıklı ve kaptan Mustafa Yumlu'ya teşekkür etti. Kazanabilecekleri maçlarda berabere kaldıklarını belirten başkan Dal, taraftarlardan kalan maçlarda destek istedi.

Erzurumspor FK'nın U14, U15, U16, U17 ve U19 olmak üzere beş altyapı takımı olduğunu kaydeden Dal, Erzurum Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü'nün de Bölgesel Amatör Lig'de kenti temsil ettiğini söyledi. Başkan Dal, yeni stadyumun ihalesinin bu ayın sonunda yapılacağı bilgisini de verdi.

SMS AT BAĞIŞ YAP

Başkan Dal, basın toplantısında SMA hastası 3,5 aylık Teoman Çiftçi için de destek istedi. Baba Enis Talha, anne Yağmur ile dede Mustafa ve babaanne Ayşe Çiftçi'nin de katıldığı basın toplantısında 3,5 aylık Teoman'a Erzurumspor forması hediye eden Başkan Dal, "SMA hastası Teoman bebek için sosyal sorumluluk projesi başlatıyoruz. Bu haftaki maçta Teoman bebeği ve ailesini ağırlayacağız. Tüm resmi hesaplarımızdan da paylaşım yapacağız. 3616'ya 'TEO' yazıp göndererek destek olabilirsiniz. 3,5 aylık Teoman Çiftçi'nin 6 aylık olmadan ilacını alması gerekiyor. Erzurumspor camiası olarak Teoman bebeği kurtarmak için hep birlikte mücadele edeceğiz" dedi.

Zorlu bir süreçten geçtiklerini belirten Teoman'ın babası Enis Talha Çiftçi, Başkan Dal ve Erzurumspor'a destekleri için teşekkür etti. 3,5 aylık olan Teoman'ın 6 aylık olmadan ilacını alması gerektiğini ifade eden Enis Talha Çiftçi, "Sizlerden isteğimiz olabildiğince Teoman'ın adını daha fazla duyurmanız. Bu çok kıymetli. Çünkü meblağ çok büyük. Ne kadar çok kişiye duyurabilirsek o kadar kısa sürede tamamlarız ve Teoman'ı inşallah sağlığına kavuşturabiliriz" diye konuştu.

Çiftçi ailesinin tek çocuğu olan Teoman'ın ilacını alabilmesi için 2 milyon Dolar'a ihtiyacı bulunuyor. Bu paranın yüzde 30'unu toplayabilen aileye ilk destek basın toplantısına katılan basın mensuplarından geldi. Basın mensupları attıkları SMS'larla Teoman için 50 TL bağışta bulundu.