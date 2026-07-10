Erzurumspor FK, yeni sezon hazırlıklarının ilk etabını tamamladı
Trendyol Sü Lig ekiplerinden Erzurumspor FK, teknik direktör Serkan Özbalta yönetiminde yeni sezon hazırlıklarının ilk etabını tamamladı. İkinci etap çalışmaları 13 Temmuz'da başlayacak.
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Erzurumspor FK, yeni sezon hazırlıklarının ilk etabını tamamladı.
Mavi-beyazlı ekibin, Erzurum'daki Yüksek İrtifa Kamp Merkezi ile Erzurumspor Tesisleri'nde teknik direktör Serkan Özbalta yönetiminde 29 Haziran'da başladığı yeni sezon hazırlıklarının ilk etabı sona erdi.
Futbolcular, verilen iznin ardından 13 Temmuz'da Erzurumspor Tesisleri'nde ikinci etap çalışmalarına başlayacak.
Erzurum temsilcisi, ikinci etap kamp programı kapsamında 17, 20 ve 23 Temmuz'da üç hazırlık maçı oynayacak.
Kaynak: AA / İlhami Erkılıç