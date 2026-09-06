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Erzurumspor, Beşiktaş Maçı Hazırlıklarına Başladı

Erzurumspor, Beşiktaş Maçı Hazırlıklarına Başladı
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Erzurumspor FK, Süper Lig 5. haftada deplasmanda Beşiktaş ile oynayacağı maçın hazırlıklarına teknik direktör Serkan Özbalta yönetiminde başladı. Sakat veya eksik oyuncusu bulunmayan ekip, yarın saat 17.00'de antrenman yapacak.

Erzurumspor FK, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında deplasmanda karşılaşacağı Beşiktaş maçının hazırlıklarına başladı.

Kulüp tesislerinde Teknik direktör Serkan Özbalta yönetimindeki antrenman ısınma çalışmasıyla başladı. Futbolcular, kondisyon ve taktik çalışmalarıyla antrenmanı tamamladı.

Mavi-beyazlı ekipte Beşiktaş karşılaşması öncesinde sakat veya eksik oyuncu bulunmuyor.

Erzurumspor FK, Beşiktaş maçının hazırlıklarına yarın saat 17.00'de gerçekleştireceği antrenmanla devam edecek.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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