Haberler

Futbol: Trendyol 1. Lig

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Trendyol 1. Lig'in 21. haftasında Erzurumspor FK, Amed Sportif Faaliyetler'i 2-0 yenerek önemli bir galibiyet aldı. Goller Eren Tozlu ve Baiye'den geldi. Amed Sportif Faaliyetler'den iki oyuncu kırmızı kart gördü.

Stat: Erzurum Kazım Karabekir

Hakemler: Erdem Mertoğlu, Ramazan Ufuk Avdaş, Mehmet Şengül

Erzurumspor FK: Orbanic, Orhan Ovacıklı, Mustafa Yumlu, Gerxhaliu, Yakup Kırtay, Baiye, Benhur Keser (Dk. 73 Sylla), Crociata (Dk. 84 Adem Eren Kabak), Sefa Akgün (Dk. 65 Rodriguez), Mustafa Fettahoğlu (Dk. 73 Cengizhan Bayrak), Eren Tozlu (Dk. 85 Hüsamettin Yener)

Amed Sportif Faaliyetler: Erce Kardeşler, Murat Uçar, Mehmet Yeşil, Kahraman Demirtaş, Hasan Ali Kaldırım, Poko (Dk. 85 Tarkan Serbest), Traore, Moreno, Dia Sabia (Dk. 85 Celal Hanalp), Afena-Gyan (Dk. 73 Fernando), Hasani

Goller: Dk. 63 Eren Tozlu, Dk. 90+5 Baiye (Erzurumspor FK)

Kırmızı kartlar: Dk. 79 Kahraman Demirtaş, Dk. 90+1 Murat Uçar (Amed Sportif Faaliyetler)

Sarı kartlar: Dk. 65 Eren Tozlu, Dk. 90+6 Sylla (Erzurumspor FK)

Trendyol 1. Lig'in 21. haftasında Erzurumspor FK, konuk ettiği Amed Sportif Faaliyetler'i 2-0 yendi.

Kaynak: AA / Yunus Hocaoğlu - Spor
Suriye'de Rakka da terörden temizlendi

Suriye'de harita bir kez daha değişti! Rakka da temizlendi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Suudi Arabistan'da kıyafet kurallarını altüst eden ödül gecesi

Suudi Arabistan'da kıyafet kurallarını altüst eden ödül gecesi
Öcalan'dan Suriye açıklaması: Bunlar süreci baltalama girişimi

Öcalan'dan Türkiye'nin yanı başındaki gerilime ilişkin çarpıcı mesaj
Hazal Kaya, Meryem Uzerli'yi görünce kendini tutamadı: Yaşlan artık be kadın!

Ünlü oyuncu Meryem Uzerli'yi görünce kendini tutamadı
Menzil lideri İzmir'e geldi, oluşan kalabalık dikkat çekti

Yer: İzmir! Ziyarete gelen isim için oluşan kalabalık dikkat çekti
Suudi Arabistan'da kıyafet kurallarını altüst eden ödül gecesi

Suudi Arabistan'da kıyafet kurallarını altüst eden ödül gecesi
'Dolandırıldım' diyen Musk'tan OpenAI ve Microsoft'a 134 milyar dolarlık dava

Dünyanın en zengin insanı "dolandırıldım" deyip mahkemeye koştu
Hande Erçel Suudi Arabistan'daki ödül töreninde Arapça konuştu

Şıklığı kadar sahneye çıktığında yaptığı hareketle törene damga vurdu