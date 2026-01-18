Futbol: Trendyol 1. Lig
Trendyol 1. Lig'in 21. haftasında Erzurumspor FK, Amed Sportif Faaliyetler'i 2-0 yenerek önemli bir galibiyet aldı. Goller Eren Tozlu ve Baiye'den geldi. Amed Sportif Faaliyetler'den iki oyuncu kırmızı kart gördü.
Stat: Erzurum Kazım Karabekir
Hakemler: Erdem Mertoğlu, Ramazan Ufuk Avdaş, Mehmet Şengül
Erzurumspor FK: Orbanic, Orhan Ovacıklı, Mustafa Yumlu, Gerxhaliu, Yakup Kırtay, Baiye, Benhur Keser (Dk. 73 Sylla), Crociata (Dk. 84 Adem Eren Kabak), Sefa Akgün (Dk. 65 Rodriguez), Mustafa Fettahoğlu (Dk. 73 Cengizhan Bayrak), Eren Tozlu (Dk. 85 Hüsamettin Yener)
Amed Sportif Faaliyetler: Erce Kardeşler, Murat Uçar, Mehmet Yeşil, Kahraman Demirtaş, Hasan Ali Kaldırım, Poko (Dk. 85 Tarkan Serbest), Traore, Moreno, Dia Sabia (Dk. 85 Celal Hanalp), Afena-Gyan (Dk. 73 Fernando), Hasani
Goller: Dk. 63 Eren Tozlu, Dk. 90+5 Baiye (Erzurumspor FK)
Kırmızı kartlar: Dk. 79 Kahraman Demirtaş, Dk. 90+1 Murat Uçar (Amed Sportif Faaliyetler)
Sarı kartlar: Dk. 65 Eren Tozlu, Dk. 90+6 Sylla (Erzurumspor FK)
