Erzurumspor FK, 4 futbolcuyu transfer etti

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Erzurumspor FK, 4 futbolcuyu transfer ettiğini açıkladı.

Mavi-beyazlı kulüp, Tuzlaspor'dan Gökhan Akkan, Ankara Demirspor'dan Mustafa Fettahoğlu, Nazilli Belediyespor'dan Enes Karakaş ve Mardin 1969 Spor'da forma giyen Serkan Köse'yi kadrosuna kattığını duyurdu.

Açıklamada, "Gökhan Akkan ile 1 Serkan Köse ve Enes Karakaş ile 2, Mustafa Fettahoğlu ile 3 yıllık sözleşme imzaladık. Camiamıza hayırlı olsun." ifadelerine yer verildi.