Erzurumspor FK, 4 futbolcuyu transfer etti
Trendyol 1. Lig ekiplerinden Erzurumspor FK, Tuzlaspor'dan Gökhan Akkan, Ankara Demirspor'dan Mustafa Fettahoğlu, Nazilli Belediyespor'dan Enes Karakaş ve Mardin 1969 Spor'da forma giyen Serkan Köse'yi kadrosuna kattığını duyurdu.
Trendyol 1. Lig ekiplerinden Erzurumspor FK, 4 futbolcuyu transfer ettiğini açıkladı.
Mavi-beyazlı kulüp, Tuzlaspor'dan Gökhan Akkan, Ankara Demirspor'dan Mustafa Fettahoğlu, Nazilli Belediyespor'dan Enes Karakaş ve Mardin 1969 Spor'da forma giyen Serkan Köse'yi kadrosuna kattığını duyurdu.
Açıklamada, "Gökhan Akkan ile 1 Serkan Köse ve Enes Karakaş ile 2, Mustafa Fettahoğlu ile 3 yıllık sözleşme imzaladık. Camiamıza hayırlı olsun." ifadelerine yer verildi.