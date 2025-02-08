Erzurumspor'dan deplasmanda gol yağmuru

Yeni Malatyaspor, 1. Lig 23. haftasında Erzurumspor'u konuk etti. Yeni Malatya Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada Erzurumspor, zor günler geçiren rakibi Yeni Malatyaspor'u 7-0 mağlup etti.

İLKA YARI 3-0 BİTTİ

Erzurumspor ilk yarıyıGuram Giorbelidze, Eren Tozlu ve Odise Roshi golleriyle 3-0 önde tamamladı. İkinci yarıda da etkili oyun sergileyen Erzurumspor Streli Mamba, Süleyman Enes Karakaş ve Odise Roshi'in 2 golü ile maçı 7-0 kazandı.