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Erzurumspor'dan deplasmanda gol yağmuru

Erzurumspor'dan deplasmanda gol yağmuru
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Trendyol 1. Lig'in 23. haftasında Erzurumspor FK, deplasmanda Yeni Malatyaspor'u 7-0 mağlup etti.

Yeni Malatyaspor, 1. Lig 23. haftasında Erzurumspor'u konuk etti. Yeni Malatya Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada Erzurumspor, zor günler geçiren rakibi Yeni Malatyaspor'u 7-0 mağlup etti.

İLKA YARI 3-0 BİTTİ

Erzurumspor ilk yarıyıGuram Giorbelidze, Eren Tozlu ve Odise Roshi golleriyle 3-0 önde tamamladı. İkinci yarıda da etkili oyun sergileyen Erzurumspor Streli Mamba, Süleyman Enes Karakaş ve Odise Roshi'in 2 golü ile maçı 7-0 kazandı.

Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
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