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Erzurumspor taraftar grupları 'Dadaşlar Grubu' altında birleşti

Erzurumspor taraftar grupları 'Dadaşlar Grubu' altında birleşti
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Erzurumspor FK taraftar grupları, Süper Lig öncesi birlik kararı alarak Dadaşlar Grubu adı altında tek çatıda toplandı. Erzurumsporlular Grubu da kendini feshederek bu oluşuma katıldı.

Erzurumspor FK tribünlerinde yaşanan hareketli günlerin ardından, taraftar grupları Süper Lig öncesi birlik kararı alarak "Dadaşlar Grubu" adı altında tek çatı altında toplandı.

Geçtiğimiz günlerde, 1995 yılından bu yana mavi-beyazlı kulübe destek veren şehrin en köklü oluşumlarından Dadaşlar Grubu, resmi bir açıklama yaparak tüm temsilcilikleriyle birlikte kendini feshettiğini duyurmuştu. Bu kararın ardından tribündeki dağınıklığı önlemek ve Süper Lig'e yükselen takıma daha gür bir sesle destek olmak adına önemli bir adım atıldı.

Erzurumsporlular Grubu ve faaliyetlerini sonlandıran Dadaşlar Grubu temsilcileri ortak bir toplantıda bir araya geldi. Yapılan istişareler neticesinde; tribündeki birlik ve beraberliği pekiştirmek adına Erzurumsporlular Grubu da kendini feshederek, tüm varlığıyla yeniden "Dadaşlar Grubu" çatısı altında birleşme kararı aldı. Erzurumspor tribünlerini yeniden tek çatı altında toplayan bu kararın, önümüzdeki sezon Süper Lig mücadelesi verecek olan takıma büyük bir itici güç sağlaması bekleniyor.

"Tek yürek ve tek isimle armanın gölgesindeyiz"

Yeni dönemde tek isim ve tek yürek olarak hareket edeceklerini bildiren taraftar oluşumu, Erzurumsporlular grubunun resmi sosyal medya hesabından şu açıklamayı paylaştı:

"Bugüne kadar armamızın peşinde, Erzurumspor'umuzun menfaatleri doğrultusunda omuz omuza mücadele ettiğimiz grubumuzu, tribündeki birlik ve beraberliğimizi daha da pekiştirmek adına feshetmiş bulunmaktayız. Bu bir son değil; kadim şehrimizin kültürüyle yoğrulmuş sarsılmaz bağlarla birbirine kenetlenmiş yeni ve daha güçlü bir yürüyüşün başlangıcıdır. Bugünden itibaren tribündeki varlığımızı, Erzurum'un asil ruhunu ve duruşunu simgeleyen 'Dadaşlar' grubu adı altında sürdüreceğimizi tüm kamuoyuna ilan ediyoruz. 'Dadaşlar' çatısı altında; tek gayemiz Erzurumspor'un başarısı, tek sesimiz ise tribünlerdeki asil dadaş duruşu olacaktır. Şehrimizin gençlerini, lise sıralarından tribün basamaklarına kadar armaya gönül vermiş tüm kardeşlerimizi bu büyük çatı altında daha gür bir sesle kenetlenmeye davet ediyoruz. Erzurumspor'un olduğu her yerde, her deplasmanda ve her iç saha maçında, tek yürek ve tek isimle armanın gölgesindeyiz." - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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