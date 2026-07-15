Haberler

Erzurumspor FK, Nihad Mujakic'i kadrosuna kattı

Erzurumspor FK, Nihad Mujakic'i kadrosuna kattı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Süper Lig ekibi Erzurumspor FK, 2026-2027 sezonu hazırlıkları kapsamında Bosna Hersekli 28 yaşındaki sol ayaklı stoper Nihad Mujakic ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

Süper Lig ekiplerinden Erzurumspor FK, 2026-2027 sezonu hazırlıkları kapsamında ilk dış transferini gerçekleştirdi. Mavi-beyazlılar, Bosna Hersekli 28 yaşındaki sol ayaklı stoper Nihad Mujakic'i 3 yıllığına kadrosuna kattı.

Daha önce Türkiye'de MKE Ankaragücü, Eyüpspor ve son olarak Gaziantep FK formalarını giyen Mujakic, geride kalan sezonda Gaziantep FK'da 16 maçta görev aldı. Tecrübeli savunmacı, bu karşılaşmaların 13'ünde maça ilk 11'de başladı.

Bosna Hersek Milli Takımı formasını da giyen 28 yaşındaki stoper, 2026 Dünya Kupası'nda ülkesinin B Grubu'nda İsviçre, Kanada ve Katar ile oynadığı maçlarda yedek kulübesinde yer aldı. Mujakic, son 32 turunda ABD ile oynanan karşılaşmada da yedek bekledi. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Haluk Levent, tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi

Haluk Levent için savcılık kararını verdi! Sıra mahkemede
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Trendyol Süper Lig'de 1. hafta programı açıklandı

Süper Lig'de heyecan, sürpriz karşılaşmayla başlıyor
Akaryakıta okkalı çifte zam! Tarih de rakam da belli

Akaryakıta okkalı çifte zam! Tarih de rakam da belli
AHBAP'ta ne kadar yardım parası topladı? Haluk Levent'in verdiği rakam dudak uçuklattı

Ne kadar yardım topladığı soruldu, verdiği rakam dudak uçuklattı
ABD’nin Erbil Başkonsolosluğu yakınlarında 6 İHA düşürüldü

Görüntü burnumuzun dibindeki başkonsolosluktan! Gökyüzünde belirdi
ABD'nin bağımsızlığının 250'nci yılına özel üzerinde Trump'ın yer aldığı altın para basılacak

En büyük arzularından birine sonunda kavuştu! Hem de altından
Meclis oturumunda arbede! AK Partili ismin sözleri, CHP'lileri çıldırttı

Elindekini AK Partili isme fırlattı

Manisa'nın Akhisar ilçesinde ormanlık alanda yangın

Görüntüler hiç iyi değil! Alevler saatlerdir söndürülemiyor