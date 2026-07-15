Erzurumspor FK, Nihad Mujakic'i kadrosuna kattı

Süper Lig ekiplerinden Erzurumspor FK, 2026-2027 sezonu hazırlıkları kapsamında ilk dış transferini gerçekleştirdi. Mavi-beyazlılar, Bosna Hersekli 28 yaşındaki sol ayaklı stoper Nihad Mujakic'i 3 yıllığına kadrosuna kattı.

Daha önce Türkiye'de MKE Ankaragücü, Eyüpspor ve son olarak Gaziantep FK formalarını giyen Mujakic, geride kalan sezonda Gaziantep FK'da 16 maçta görev aldı. Tecrübeli savunmacı, bu karşılaşmaların 13'ünde maça ilk 11'de başladı.

Bosna Hersek Milli Takımı formasını da giyen 28 yaşındaki stoper, 2026 Dünya Kupası'nda ülkesinin B Grubu'nda İsviçre, Kanada ve Katar ile oynadığı maçlarda yedek kulübesinde yer aldı. Mujakic, son 32 turunda ABD ile oynanan karşılaşmada da yedek bekledi. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı