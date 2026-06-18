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Başkan Dal açıkladı: Abdülkadir Ömür iddiası asılsız çıktı

Başkan Dal açıkladı: Abdülkadir Ömür iddiası asılsız çıktı
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Süper Lig ekibi Erzurumspor FK Başkanı Ahmet Dal, eski milli futbolcu Abdülkadir Ömür'ün transfer edileceği yönündeki iddiaları yalanlayarak, kulübün gündeminde böyle bir transferin olmadığını açıkladı.

Süper Lig ekiplerinden Erzurum spor FK'da, eski milli futbolcu Abdülkadir Ömür'ün transfer edileceği yönündeki iddialara Başkan Ahmet Dal son noktayı koydu. Edinilen bilgilere göre, mavi-beyazlı kulübün gündeminde böyle bir transferin yer almadığı öğrenildi.

Sosyal medyada ve bazı spor mecralarında, bonservisi Hull City'de bulunan ve kiralık olarak Antalyaspor forması giyen Abdülkadir Ömür'ün Erzurumspor FK ile anlaştığı yönündeki iddialar camiada hareketlilik oluşturmuştu. Taraftarlar arasında heyecan uyandıran bu transfer dedikodularına ilk ağızdan net yalanlama geldi.

Gündemde Ömür yok

Erzurumspor FK Başkanı Ahmet Dal'dan edinilen bilgilere göre, kulübün transfer listesinde Abdülkadir Ömür isminin bulunmadığı öğrenildi. Yönetimin, kulübün mali yapısını korumak adına gerçekçi ve bütçeye uygun hamleler yapma kararlılığında olduğu, bu tarz yüksek maliyetli transfer iddialarının gerçeği yansıtmadığı ifade edildi.

Mavi-beyazlı kurmayların, takımın ihtiyaçları doğrultusunda nokta atışı takviyeler için çalışmalarını gizlilikle sürdürdüğü ve resmi açıklamalar dışındaki asılsız iddialara itibar edilmemesi gerektiği öğrenildi. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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