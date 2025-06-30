Erzurumlu Sporcuların Başarıları Kutlandı

Erzurumlu Sporcuların Başarıları Kutlandı
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Erzurum Valiliği, çeşitli branşlarda başarılı olan yerel sporcuları kutladı. Basketboldan jimnastiğe, judodan güreşe, Erzurumlu sporcular önemli dereceler elde etti.

Erzurum Valiliği tarafından yapılan açıklamada, ili temsilen yarışan ve başarılı sonuçlar alan takımlar kutlandı.

Konu ile ilgili yapılan açıklamada, "Basketboldan jimnastiğe, judodan güreşe, atletizmden taekwondoya kadar birçok branşta Erzurumlu sporcularımızın fırtına gibi estiği müsabakalarda; Basketbolda grup birinciliği, Jimnastikte yarı final, Judoda Türkiye ikinciliği, Güreşte takım halinde Türkiye şampiyonluğu, Atletizmde 6 madalya, Taekwondoda takım dereceleri ve bireysel şampiyonluklar elde edildi. İlimiz Erzurum, sporun her alanında adından söz ettirmeye devam ederken bu başarılarda emeği geçen tüm sporcu ve antrenörlerimizi kutluyoruz" denildi. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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